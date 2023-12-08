Поліція ідентифікувала всіх жертв удару по Новогродівці, рятувальну операцію завершено

"Пошукові роботи в Новогродівці завершено. Криміналісти ідентифікували всіх членів сім'ї, яку вбила російська ракета", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що один зі знайдених на місці обстрілу фрагментів тіла належить 33-річній жінці, яку шукали тиждень. Особу загиблої встановили за допомогою ДНК-аналізу. Раніше поліцейські ідентифікували її чоловіка та 8-річну доньку.

Сім'я загинула 29 листопада внаслідок ракетного удару по багатоквартирному будинку в Новогродівці. Першою знайшли дитину - її впізнала бабуся. Щоб розшукати батьків, рятувальники та поліція двічі обстежили понад 500 тонн будівельного сміття. До пошуків залучали кінологів зі службовими собаками.

Після ретельного огляду на місці обстрілу виявили фрагменти тіл. Ідентифікувати і батька, і матір поліцейським вдалося тільки завдяки ДНК-тесту. Загалом російська ракета забрала життя 5-х людей: молодої сім'ї та двох чоловіків - 62 і 55 років.

Обстріл Покровського району

Нагадаємо, 30 листопада окупанти влаштували масований удар одночасно по трьох містах Донецької області - Покровськ, Мирноград, Новогродівка. Десять людей було поранено, зокрема четверо дітей.

Зокрема, п'ятьох людей було поранено в Покровську, серед яких троє дітей - 13, 16 років і 6-місячне немовля, якого вдалося врятувати.