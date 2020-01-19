Полиция Гонконга применила против протестующих слезоточивый газ

В Гонконге во время акции протеста сотрудники правоохранительных органов применили против протестующих слезоточивый газ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщается, в парке в центре города собралось около тысячи протестующих. Несмотря на запрет полиции, демонстранты вышли также на ближайшие улицы. Некоторые из них начали строить баррикады, выкапывали брусчатку и повредили светофор.

Полиция преследовала протестующих и применяла против них слезоточивый газ. Несколько протестующих были задержаны. В свою очередь, демонстранты нападали на правоохранителей и избили нескольких из них. Ранения получили как минимум двое полицейских.

Напомним, в Гонконге в ходе акций протеста 25 декабря полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ. Протестующие вышли на улицы Гонконга и снова собрались возле торговых центров в день празднования Рождества. Полиция во время столкновения использовала слезоточивый газ и перцовый спрей.

В Гонконге тысячи людей приняли участие в протестах против закона об экстрадиции на материковый Китай: произошли столкновения с полицией, разгром сети кофеен Starbucks и заведений питания Maxim's Caterer. Около 100 демонстрантов разгромили сеть кофеен Starbucks и Maxim's Caterers.