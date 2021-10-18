Полиция Германии требует ввести контроль на границе с Польшей из-за нелегалов

Полицейский профсоюз Германии заявил о необходимости введения контроля на границе с Польшей. Такая инициатива связана с опасением силовиков относительно возможного коллапса из-за наплыва беженцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"В связи с увеличением числа беженцев с так называемого "белорусского маршрута" Немецкий федеральный профсоюз полицейских выступает за введение временного пограничного контроля на границе между ФРГ и Польшей", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, глава профсоюза Хайко Теггац в письме к федеральному министру внутренних дел предупредил "об опасности коллапса" на границе. Он отметил, что число мигрантов, задержанных на границе, "растет почти взрывообразно уже несколько месяцев".

Вместе с тем Теггац указал, что количество выявленных нелегальных въездов через границу с Польшей в это время равно соответствующему показателю на австрийской границе в 2013 году.

Таким образом глава профсоюза заявил о "существенной дополнительной нагрузке" на немецких полицейских и о "значительном риске для здоровья", так как уровень COVID-заболеваемости в странах, откуда прибывают мигранты, остается очень высоким.