Поліція Німеччини вимагає ввести контроль на кордоні з Польщею через нелегалів

Поліцейська профспілка Німеччини заявила про необхідність введення контролю на кордоні з Польщею. Така ініціатива пов'язана із побоюванням силовиків стосовно можливого колапсу через наплив біженців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

"У зв'язку зі збільшенням числа біженців з так званого "білоруського маршруту" Німецька федеральна профспілка поліцейських виступає за введення тимчасового прикордонного контролю на кордоні між ФРН і Польщею", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ЗМІ, глава профспілки Хайко Теггац в листі до федерального міністра внутрішніх справ попередив про "небезпеку колапсу" на кордоні. Він зазначив, що число мігрантів, затриманих на кордоні, "зростає майже вибухово вже кілька місяців".

Разом з тим Теггац вказав, що кількість виявлених нелегальних в'їздів через кордон з Польщею в цей час дорівнює відповідному показнику на австрійському кордоні в 2013 році.

Таким чином глава профспілки заявив про "істотне додаткове навантаження" на німецьких поліцейських і про "значний ризик для здоров'я", бо рівень COVID-захворюваності в країнах, звідки прибувають мігранти, залишається дуже високим.