Полиция Германии раскрыла хакера из группировки, связанной с разведкой РФ

Речь идет о мужчине, проживающем "в предместье одного из крупных городов на юге России". Полиция пока не дает официального подтверждения этой информации, ссылаясь на тайну следствия.

Журналисты условно называют вероятного злоумышленника "Николаем К.". Судя по его профилю в соцсетях, Николай ведет роскошный образ жизни.

Особняк с бассейном, дорогой автомобиль, фотографии из отпусков в Дубае и на Мальдивах, яхта, арендуемая за 1300 евро в день, а также роскошные наручные часы, на циферблате которых красуется логотип биткоина - излюбленного средства расчета у киберпреступников, - все это может быть куплено на средства, полученные преступным путем.

Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA), а также ведомство по уголовным делам федеральной земли Баден-Вюртемберг уже несколько месяцев пристально следят за россиянином, считая его одной из ключевых фигур в группировке REvil.