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Полиция Германии раскрыла хакера из группировки, связанной с разведкой РФ

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Берлин, Четверг 28 октября 2021 23:00
Полиция Германии раскрыла хакера из группировки, связанной с разведкой РФ Фото: полиция Германии раскрыла российского хакера (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Полиция Германии вышла на след одного из хакеров группировки REvil, предположительно связанной с российской разведкой. Летом 2021 года она совершила одну из крупнейших кибератак, парализовав работу тысяч компаний по всему миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Zeit Online.

Речь идет о мужчине, проживающем "в предместье одного из крупных городов на юге России". Полиция пока не дает официального подтверждения этой информации, ссылаясь на тайну следствия.

Журналисты условно называют вероятного злоумышленника "Николаем К.". Судя по его профилю в соцсетях, Николай ведет роскошный образ жизни.

Особняк с бассейном, дорогой автомобиль, фотографии из отпусков в Дубае и на Мальдивах, яхта, арендуемая за 1300 евро в день, а также роскошные наручные часы, на циферблате которых красуется логотип биткоина - излюбленного средства расчета у киберпреступников, - все это может быть куплено на средства, полученные преступным путем.

Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA), а также ведомство по уголовным делам федеральной земли Баден-Вюртемберг уже несколько месяцев пристально следят за россиянином, считая его одной из ключевых фигур в группировке REvil.

По оценке министерства финансов США, эта группировка за последние годы совершила вымогательства на общую сумму в 5 млрд евро. Одно из нашумевших преступлений хакеров REvil - взлом программного интерфейса VSA американской компании Kaseya, который привел к блокировке целых систем бухгалтерского учета.

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