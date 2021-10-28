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Поліція Німеччини розкрила хакера з угруповання, пов'язаного з розвідкою РФ

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Берлін, Четвер 28 жовтня 2021 23:00
Поліція Німеччини розкрила хакера з угруповання, пов'язаного з розвідкою РФ Фото: поліція Німеччини розкрила російського хакера (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Поліція Німеччини вийшла на слід одного з хакерів угруповання REvil, імовірно пов'язаної з російською розвідкою. Влітку 2021 року вона зробила одну з найбільших кібератак, паралізувавши роботу тисяч компаній по всьому світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Zeit Online.

Йдеться про чоловіка, який проживає "в передмісті одного з великих міст на півдні Росії". Поліція поки не дає офіційного підтвердження цієї інформації, посилаючись на таємницю слідства.

Журналісти умовно називають ймовірного зловмисника "Миколою.К". Судячи з його профілю в соцмережах, Микола веде розкішний спосіб життя.

Особняк з басейном, дорогий автомобіль, фотографії з відпусток в Дубаї і на Мальдівах, яхта, орендована за 1300 євро в день, а також розкішні наручні годинники, на циферблаті яких красується логотип біткоїна - улюбленого засобу розрахунку у кіберзлочинців, - все це може бути куплено на кошти, отримані злочинним шляхом.

Федеральне відомство у кримінальних справах (BKA), а також відомство у кримінальних справах федеральної землі Баден-Вюртемберг вже кілька місяців пильно стежать за росіянином, вважаючи його однією з ключових фігур в угрупованні REvil.

За оцінкою міністерства фінансів США, це угруповання за останні роки здійснило вимагання на загальну суму в 5 млрд євро. Один з гучних злочинів хакерів REvil - злом програмного інтерфейсу VSA американської компанії Kaseya, який призвів до блокування цілих систем бухгалтерського обліку.

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