Поліція Чехії назвала кількість розслідувань публічної підтримки війни РФ проти України

З початку війни в Україні поліція виявила майже 400 таких випадків і вже звинуватила майже сотню людей. Поліція продовжує відслідковувати та розслідувати випадки, пов'язані з можливим схваленням російського вторгнення в Україну.

"Будь-яке публічне схвалення російського вторгнення в Україну, у тому числі на демонстраціях, в інтернеті або в соціальних мережах, може бути розцінене як злочин. Під схваленням розуміється будь-яке вираження підтримки чи похвали діям Росії або її лідерам", - заявив генеральний прокурор у прес-службі. релізі.

Якщо його вдається виявити та відстежити, що, за словами поліції, відбувається дуже часто, виникає звинувачення. Вже за Моравчика опитано майже сто злочинців.

"Ми розслідували 384 випадки схвалення російського вторгнення в Україну. Відносно 99 осіб було порушено кримінальні справи, але деякі з них були згодом припинені", - каже Моравчик.

До звинувачень належать напад на суспільство або створення, підтримка та пропаганда руху, спрямованого на придушення прав та свобод людини. Далі поліція повідомляє у прокуратуру про відкриття кримінальної справи.

Подібні випадки у Європі

Раніше ми повідомляли, що в Німеччині поліція розпочала розслідування проти групи росіян, які намагалися спровокувати українців політичними гаслами. Один українець постраждав.