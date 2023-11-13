Поліція Чехії назвала кількість розслідувань публічної підтримки війни РФ проти України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на iROZHLAS .

З початку війни в Україні поліція виявила майже 400 таких випадків і вже звинуватила майже сотню людей. Поліція продовжує відслідковувати та розслідувати випадки, пов'язані з можливим схваленням російського вторгнення в Україну.

"Будь-яке публічне схвалення російського вторгнення в Україну, у тому числі на демонстраціях, в інтернеті або в соціальних мережах, може бути розцінене як злочин. Під схваленням розуміється будь-яке вираження підтримки чи похвали діям Росії або її лідерам", - заявив генеральний прокурор у прес-службі. релізі.

За словами представника поліції Ондржея Моравчика, з початку війни поліція розслідувала сотні скарг і з 384 випадків порушила кримінальні справи.

"121 випадок стосується схвалення та інших форм пропаганди рухів або терористичних організацій", - пояснює Моравчик поточну статистику, додаючи, що у згаданих випадках поліція знає, що ця особа скоїла злочин.

Якщо його вдається виявити та відстежити, що, за словами поліції, відбувається дуже часто, виникає звинувачення. Вже за Моравчика опитано майже сто злочинців.

"Ми розслідували 384 випадки схвалення російського вторгнення в Україну. Відносно 99 осіб було порушено кримінальні справи, але деякі з них були згодом припинені", - каже Моравчик.

До звинувачень належать напад на суспільство або створення, підтримка та пропаганда руху, спрямованого на придушення прав та свобод людини. Далі поліція повідомляє у прокуратуру про відкриття кримінальної справи.

Подібні випадки у Європі

Раніше ми повідомляли, що в Німеччині поліція розпочала розслідування проти групи росіян, які намагалися спровокувати українців політичними гаслами. Один українець постраждав.