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Полиция Чехии назвала число расследований публичной поддержки войны РФ против Украины

Прага, Понедельник 13 ноября 2023 00:07
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Полиция Чехии назвала число расследований публичной поддержки войны РФ против Украины Фото: полиция Чехии рассказала о числе расследований публичной поддержки РФ в войне против Украины (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Чешская полиция назвала количество выявленных случаев публичной поддержки РФ. Правоохранительные органы продолжают отслеживать нарушения.

Об этом ссобщает РБК-Украина со ссылкой на iROZHLAS.

С начала войны в Украине, полиция выявила почти 400 таких случаев и уже обвинила почти сотню человек. Полиция продолжает отслеживать и расследовать случаи, связанные с возможным одобрением российского вторжения в Украину.

"Любое публичное одобрение российского вторжения в Украину, в том числе на демонстрациях, в интернете или в социальных сетях, может быть расценено как преступление. Под одобрением понимается любое выражение поддержки или похвалы действиям России или её лидерам", - заявил генеральный прокурор в пресс-релизе.

По словам представителя полиции Ондржея Моравчика, с начала войны полиция расследовала сотни жалоб и по 384 случаям возбудила уголовные дела.

"121 случай касается одобрения и других форм пропаганды движений или террористических организаций", - объясняет Моравчик текущую статистику, добавляя, что в упомянутых случаях полиция знает, что данное лицо совершило преступление.

Если его удается обнаружить и отследить, что, по словам полиции, происходит очень часто, возникает обвинение. Уже при Моравчике опрошено почти сто преступников.

"Мы расследовали 384 случая одобрения российского вторжения в Украину. В отношении 99 человек были возбуждены уголовные дела, но некоторые из них были впоследствии прекращены", - говорит Моравчик.

К обвинениям относятся нападение на общество или создание, поддержка и пропаганда движения, направленного на подавление прав и свобод человека. Далее полиция сообщает в прокуратуру об открытии уголовного дела.

Подобные случаи в Европе

Ранее мы сообщали, что в Германии полиция начала расследование против группы россиян, которые пытались спровоцировать украинцев политическими лозунгами. Один украинец пострадал.

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