Полиция блокировала продажу спецбилетов на проезд в транспорте Киева

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Объявления о продаже спецбилетов появилось на одном из рекламных сайтов

Национальная полиция блокировала продажу специальных билетов на проезд в общественном транспорте Киева, которые позволяют на период карантина совершать поездки работникам критической инфраструктуры. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Как отметили правоохранители, неизвестные разместили сообщение о продаже спецбилетов на проезд в транспорте Киева на одной из рекламных интернет-площадок.

"Полицейские оперативно обнаружили это сообщение и заблокировали его. Также правоохранители провели профилактическую беседу с руководством интернет-ресурса о необходимости блокировки аналогичных объявлений", - сообщили в МВД.

Сейчас киберполиция устанавливает причастных к размещению данного сообщения.

Напомним, в связи с распространением коронавируса в Киеве с 23 марта запрещен проезд в общественном транспорте всем, кроме работников критической инфраструктуры. Перевозиться будут лишь медработники, спасатели, правоохранители, сотрудники продуктовых магазинов, аптек и стратегических предприятий при наличии специального пропуска.

Согласно схеме маршрутов, в Киеве работает по 6 автобусных и трамвайных, а также 5 троллейбусных маршрутов для работников критической инфраструктуры.