В полиции за взятку выдавали разрешения на оружие: установили более 800 фактов

Ежемесячно участники схемы выдавали более 200 незаконных разрешений на оружие. Создал данную схему один из руководителей Департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины. В нее входили работники разрешительных систем в областях, а также работники и владельцы магазинов по продаже оружия.

"Вопреки установленному законом порядку они оформляли и выдавали разрешения на приобретение и хранение оружия различного типа, а также продления сроков их действия за "вознаграждение" в 5-10 тысяч гривен. Среди их "клиентов" были представители организованных преступных группировок, лица подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений", - сообщили в прокуратуре.

Следствием установлено более 800 фактов выдачи по такой схеме разрешений на приобретение охотничьего гладкоствольного, нарезного, холодного оружия, а также устройств с резиновыми пулями несмертельного действия.

"Правоохранители одновременно провели более 50 обысков в служебных кабинетах, по месту жительства и в транспортных средствах участников группы. Изъяты разрешения на владение и приобретение оружия, личные дела владельцев оружия, бланки, штампы, печати, денежные средства, оружие и патроны к нему без разрешений", - добавили правоохранители.

По данному факту сообщено о подозрении пяти лицам - одному из заместителей начальника Департамента превентивной деятельности Нацполиции, одному из руководителей отдела контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы полиции в Донецкой области, работнику отдела контроля за оборотом оружия в Харьковской области, а также основателю и директору магазина оружия в Киевской области. Им сообщили о подозрении по фактам получения неправомерной выгоды за такие услуги (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

"В настоящее время проводится проверка законности выдачи свыше 2000 разрешений владельцам оружия, в том числе наградной. Устанавливаются другие лица, среди которых работники Национальной полиции и руководители и работники отделов контроля по обороту оружия в сфере разрешительной системы в областях, которые могут быть причастны к преступлению", - добавили в прокуратуре.