В полиции сообщили подробности взрыва в общежитии в Киеве

Начальник главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил подробности взрыва в общежитии на улице Карла Маркса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Он отметил, что взрыв произошел на втором этаже в помещении, где проживали люди. Помещение было оборудовано как хостел. Погибли двое людей. Больше никто не пострадал.

"Предварительно, взрыв гранаты... Взрывотехники осмотрели (помещения, - ред.), других предметов нет. Работает следственно-оперативная группа. Уголовное производство будет нарушено по статье об умышленном убийстве. Лица установлены. Эти люди работали в городе Киев – один охранник, другой на стройке работал", - сообщил Крищенко.

Напомним, в Киеве вечером 16 ноября около 21:00 произошел взрыв в общежитии, в результате которого погибли двое людей.

РБК-Украина писало, что утром 8 ноября в Луцке раздался взрыв в одной из квартир многоэтажки на улице Соборности, в результате чего пострадал человек.