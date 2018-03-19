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Интервью

В полиции сообщили о ходе расследования дела о гибели Волошина

НовостиПроисшествия    19.03.2018 - 14:47
Фото: Владислав Волошин (facebook.com nikolaev0512ua)
Фото: Владислав Волошин (facebook.com nikolaev0512ua)

Волошин вчера застрелился в собственной квартире

В полиции сообщили о ходе расследования дела о гибели и.о. генерального директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владислава Волошина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

"Главное управление Национальной полиции в Николаевской области выражает искренние соболезнования семье и.о. генерального директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владислава Волошина и отмечает, что расследование этого дела находится под личным контролем начальника ГУНП в Николаевской области, генерала полиции третьего ранга Юрия Мороза", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время дело направлено в Следственное управление ГУНП Украины в Николаевской области для полного и беспристрастного расследования.

Сообщается, что в рамках расследования будут рассмотрены все возможные версии и выяснено, что могло стать причиной трагедии.

Кроме того, правоохранители просят граждан предоставить полиции любую полезную для следствия информацию.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве в воскресенье, 18 марта 2018 года, застрелился в собственной квартире руководитель областного аэропорта, летчик-герой Владислав Волошин. По указанному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 115 УКУ "Умышленное убийство".

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Теги: Николаев, полиция, расследование
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