В полиции сообщили о ходе расследования дела о гибели Волошина

В полиции сообщили о ходе расследования дела о гибели и.о. генерального директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владислава Волошина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

"Главное управление Национальной полиции в Николаевской области выражает искренние соболезнования семье и.о. генерального директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владислава Волошина и отмечает, что расследование этого дела находится под личным контролем начальника ГУНП в Николаевской области, генерала полиции третьего ранга Юрия Мороза", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время дело направлено в Следственное управление ГУНП Украины в Николаевской области для полного и беспристрастного расследования.

Сообщается, что в рамках расследования будут рассмотрены все возможные версии и выяснено, что могло стать причиной трагедии.

Кроме того, правоохранители просят граждан предоставить полиции любую полезную для следствия информацию.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве в воскресенье, 18 марта 2018 года, застрелился в собственной квартире руководитель областного аэропорта, летчик-герой Владислав Волошин. По указанному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 115 УКУ "Умышленное убийство".