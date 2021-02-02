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В полиции считают законным использование радаров TruCam

Автор: Олег Черныш, Игорь Литвиненко

В Координационном совете Общенационального форума безопасности дорожного движения считают необходимым на законодательном уровне урегулировать вопрос использования радаров TruCam при выявлении нарушений ПДД. В полиции же использование ручных радаров считают законным.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Кнут без пряника. Как Рада хочет ужесточить наказание за нарушение ПДД".

По словам представителя Координационного совета Владимира Караваева, сейчас в Украине есть двойная судебная практика относительно законности использования радаров TruCam.

"Одна говорит что нельзя, другая говорит, что можно так использовать. Наш закон говорит, что TruCam используется только в автоматическом режиме, а если открываешь инструкцию американского изготовителя, то она четко гласит, что автоматический режим – это установленный только на штативе", - заявил Караваев.

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Он считает, что в законодательстве необходимо прописать механизм использования радара, чтобы снять все противоречия.

При этом первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий заявил, что никаких законодательных проблем с TruCam нет. По его словам, это устройство в Украине считается "ручным измерителем скорости".

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине хотят усилить наказание за нарушение ПДД. В частности, хотят расширить полномочия полицейских на дорогах и позволить останавливать авто без уважительной причины для проверки.

Также РБК-Украина писало, что эксперты считают, что увеличение штрафов за нарушение ПДД не дадут эффект в Украине.

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