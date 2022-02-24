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В полиции объяснили, как чрезвычайное положение повлияет на жизнь украинцев

Новина українською →
Украина, Четверг 24 февраля 2022 01:40
В полиции объяснили, как чрезвычайное положение повлияет на жизнь украинцев Фото: Игорь Клименко, глава Национальной полиции Украины ( Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Чрезвычайное положение, введенное в Украине, не сильно повлияет на повседневную жизнь граждан, однако люди столкнуться с некоторыми ограничениями. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.

По словам главы Нацполиции, на фоне реальной угроза безопасности Украины, ее жители должны четко соблюдать некоторые правила. Прежде всего они направлены на усиление мер безопасности для сохранения правопорядка.

"Условия чрезвычайного положения кардинально не повлияют на повседневную жизнь граждан. Но нужно знать, с какими ограничениями люди могут сталкиваться чаще всего", - отметил Клименко.

Украинцам следует учитывать следующее:

  • Особый режим въезда и выезда будет введен на отдельных территориях государства и населенных пунктах. Туда будут выставлены соответствующие посты полицейских и нацгвардейцев.
  • Полиции на улицах станет больше. Поэтому украинцам следует носить с собой документы. В случае необходимости предусмотрено также проведение личного осмотра, осмотра вещей, багажа.
  • Участятся остановки и проверки транспортных средств и груза
  • Запрещается проведение массовых мероприятий и забастовок.
  • Усилится охрана объектов критической инфраструктуры, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

Напомним, что в Украине ввели чрезвычайное положение. Оно продлится месяц, но может быть продлено.

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