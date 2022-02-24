В полиции объяснили, как чрезвычайное положение повлияет на жизнь украинцев

Чрезвычайное положение, введенное в Украине, не сильно повлияет на повседневную жизнь граждан, однако люди столкнуться с некоторыми ограничениями. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление .

По словам главы Нацполиции, на фоне реальной угроза безопасности Украины, ее жители должны четко соблюдать некоторые правила. Прежде всего они направлены на усиление мер безопасности для сохранения правопорядка.

"Условия чрезвычайного положения кардинально не повлияют на повседневную жизнь граждан. Но нужно знать, с какими ограничениями люди могут сталкиваться чаще всего", - отметил Клименко.

Украинцам следует учитывать следующее: