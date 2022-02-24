У поліції пояснили, як надзвичайний стан вплине на життя українців
Надзвичайний стан, запроваджений в Україні, не сильно вплине на повсякденне життя громадян, проте люди зіткнуться з деякими обмеженнями. Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заява.
За словами глави Нацполіції, на тлі реальної загроза безпеці України, її жителі повинні чітко дотримуватися деяких правил. Насамперед вони спрямовані на посилення заходів безпеки для збереження правопорядку.
"Умови надзвичайного стану кардинально не вплинуть на повсякденне життя громадян. Але потрібно знати, з якими обмеженнями люди можуть стикатися найчастіше", - зазначив Клименко.
Українцям слід враховувати наступне:
- Особливий режим в'їзду та виїзду буде запроваджено на окремих територіях держави та населених пунктах. Туди будуть виставлені відповідні пости поліцейських і нацгвардійців.
- Поліції на вулицях побільшає. Тому українцям слід носити з собою документи. У разі необхідності передбачено також проведення особистого огляду, огляду речей, багажу.
- Почастішають зупинки і перевірки транспортних засобів і вантажу
- Забороняється проведення масових заходів та страйків.
- Посилиться охорона об'єктів критичної інфраструктури, що забезпечують життєдіяльність населення.
Нагадаємо, що в Україні ввели надзвичайний стан. Він триватиме місяць, але може бути продовжено.