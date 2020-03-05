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В полиции назвали причину обысков в автодоре Николаевской области

Новости » Общество     05.03.2020 - 16:24
В полиции назвали причину обысков в автодоре Николаевской области
Фото: обыски в автодоре (mk.npu.gov.ua)

Полиция расследует хищение бюджетных средств

Сегодняшние обыски в Службе автомобильных дорог Николаевской области и Николаевском облавтодоре связаны с делом о присвоении бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Как установили правоохранители, группа лиц в сговоре с должностными лицами Службы автомобильных дорог (САД) и Николаевского облавтодора, используя зарегистрированные на подставных лиц предприятия, завладевала бюджетными средствами.

Отмечается, что правоохранители в рамках расследования преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины, проводят 24 обыска в служебных кабинетах Николаевского облавтодора и САД, а также по месту жительства бывшего и нынешнего руководства указанных предприятий, в офисах частных предприятий, которые выполняли подрядные работы, и по месту проживания должностных лиц предприятий-подрядчиков.

Кроме того, следствие исследует эксплуатацию и ремонт дорог на территории Николаевской области за 2019-2020 годы. После проведения исследований будет установлена сумма ущерба, нанесенного в результате незаконной деятельности.

Напомним, ранее местные СМИ сообщали, что в Николаеве проходят обыски в Службе автомобильных дорог. Не исключалось, что обыски могут касаться бывшего руководителя САД Андрея Максименко, которого подозревают в получении неправомерной выгоды.

Добавим, в 2019 году НАБУ задержало начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Максименко на получении 300 тыс. гривен и 90 тыс. долларов взятки.

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