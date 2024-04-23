Поліцейський із Дніпра міг збагатитися на понад 14 млн гривень. ДБР оголосило йому підозру
Правоохоронці оголосили підозру поліцейському із Дніпра за фактом незаконного збагачення. У нього знайшли активи більш ніж на 14 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
Поліцейський уже отримував підозру
Минулого року цього правоохоронця викрили на здирстві грошей у будівельників разом зі своїм братом. Майстри робили ремонт у садибі, оформленій на його тещу.
"Вже після завершення робіт через коротке замикання в будинку сталася пожежа. Не слухаючи аргументів будівельників, правоохоронець усю провину за пожежу поклав на них і зажадав відшкодувати збитки, які сам оцінив у 200 тисяч доларів", - написало ДБР.
У ході розслідування було проведено моніторинг життя правоохоронця.
Яке майно вдалося знайти у поліцейського
Поліцейський лише за 2021-2022 роки витратив на будівництво та придбання майна понад 14 млн гривень, що не сходитися з його законними доходами.
Фото: Оголошення підозри (dbr.gov.ua)
Земельну ділянку, елітний будинок та автомобіль Porsche він оформив на своїх тещу та тестя. Водночас, декларація правоохоронця кардинально відрізнялася від способу його життя. Йому повідомлено про підозру в:
- Незаконному збагаченню;
- Декларуванні недостовірної інформації.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Корупційні скандали в Україні
Проблема корупції в країні є актуальною та в уряд на постійній основі здійснюються кроки щодо зниження її рівня.
Сьогодні стало відомо, що чинному міністру оголосили підозру у заволодінні державною землею на 291 млн гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 млн гривень.
А раніше Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили дві організовані групи на заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця" під час закупівлі кабельно-провідникової продукції.
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