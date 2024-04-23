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Полицейский из Днепра мог обогатиться более чем на 14 млн гривен. ГБР объявило ему подозрение

Днепропетровская область, Вторник 23 апреля 2024 19:19
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Полицейский из Днепра мог обогатиться более чем на 14 млн гривен. ГБР объявило ему подозрение Архивное фото: ГБР объявило подозрение полицейскому из Днепра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители объявили подозрение полицейскому из Днепра по факту незаконного обогащения. У него нашли активы более чем на 14 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Полицейский уже получал подозрение

В прошлом году этого правоохранителя разоблачили на вымогательстве денег у строителей вместе со своим братом. Мастера делали ремонт в усадьбе, оформленной на его тещу.

"Уже после завершения работ из-за короткого замыкания в доме произошел пожар. Не слушая аргументов строителей, правоохранитель всю вину за пожар возложил на них и потребовал возместить ущерб, который сам оценил в 200 тысяч долларов", - написало ГБР.

В ходе расследования был проведен мониторинг жизни правоохранителя.

Какое имущество удалось найти у полицейского

Полицейский только за 2021-2022 годы потратил на строительство и приобретение имущества более 14 млн гривен, что не сходиться с его законными доходами.

Фото: Объявление подозрения (dbr.gov.ua)

Земельный участок, элитный дом и автомобиль Porsche он оформил на своих тещах и тестях. В то же время декларация правоохранителя кардинально отличалась от образа его жизни. Ему сообщено о подозрении в:

  • Незаконном обогащении;
  • Декларировании недостоверной информации.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Коррупционные скандалы в Украине

Проблема коррупции в стране актуальна и в правительстве на постоянной основе предпринимаются шаги по снижению ее уровня.

Сегодня стало известно, что действующему министру объявили подозрение в завладении государственной землей на 291 млн гривен и попытке завладения землей еще на 190 млн гривен.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили две организованные группы на завладении средствами АО "Укрзализныця" при закупке кабельно-проводниковой продукции.

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