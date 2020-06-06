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Полицейским Миннеаполиса запретят душить задерживаемых

Новости » В мире     06.06.2020 - 23:32
Полицейским Миннеаполиса запретят душить задерживаемых
Фото: полиция Миннеаполиса (twitter.com/MinneapolisPD)

Также планируется обязать полицейских останавливать применение удушающих приемов к задержанным со стороны коллег

В американском городе Миннеаполис решили запретить использование удушающих приемов правоохранителями при задержании граждан. Также планируется обязать полицейских останавливать применение этих приемов к задерживаемым со стороны коллег.

Решение было принято на заседании городского совета, сообщает агентство Associated Press.

После одобрения судом выполнение этих мер станет обязательным.

Запрет стал исполнением части договоренностей между Миннеаполисом и министерством по правам человека штата Миннесота, которое ведет расследование гибели афроамериканца Джорджа Флойда и являются первым конкретным шагом реформирования городской полиции после его смерти.

Уполномоченный по правам человека Ребекка Лусеро заявила, что эти изменения - только начало измения системы.

"Предстоит проделать гораздо больше работы, и она должна и будет выполняться быстро, а также с привлечением общественности", - сказала она.

Также отмечается, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом распорядился прекратить обучать правоохранителей удушающим приемам.

"Мы обучаем методам, которые подвергают опасности жизни людей. Этому больше нет места в практике и полицейской деятельности 21-го века", - заявил он.

Напомним, что волна протестов в США началась 25 мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, которого задержала полиция. Во время ареста полицейский прижал коленом шею мужчины и удерживал, хотя Флойд говорил, что задыхается.

Акции протеста в Америке переросли в массовые беспорядки.

В результате беспорядков в США погибли не менее 11 человек, сотни людей пострадали.

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Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикипротестДжордж Флойд
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