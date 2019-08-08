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Полицейские задержали виновника стрельбы в Полтаве

Новости » Происшествия    08.08.2019 - 02:26
Полицейские задержали виновника стрельбы в Полтаве
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Мужчина дважды выстрелил в охранника

Полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу в кафе в центре Полтавы и подстрелил охранника заведения. Как передает РБК-Украина, об этом сообщил начальник полиции Полтавской области Андрей Замахин.

Он отметил, что сейчас задержанному объявлено подозрение в покушении на убийство. В деле также изъяты вещественные доказательства.

"Оперативниками и следователями, под процессуальным руководством прокуратуры, проведен комплекс оперативно-розыскных следственных действий, которые дали положительный результат. Сейчас вещественные доказательства изъяты, ведется следствие", - сообщил Замахин.

По данным местных СМИ, задержанным оказался 62-летний житель Полтавы. Также правоохранители изъяли у него оружие и патроны.

Напомним, во вторник, 6 августа, возле одного из кафе Шевченковского района Полтавы произошла стрельба, в результате которого пострадал охранник заведения. Раненого в бессознательном состоянии госпитализировали в реанимационное отделение областной больницы.

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