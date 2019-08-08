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Поліцейські затримали винуватця стрілянини у Полтаві

Новини » Надзвичайні події    08.08.2019 - 02:26
Поліцейські затримали винуватця стрілянини у Полтаві
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Чоловік двічі вистрелив в охоронця

Поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в кафе у центрі Полтави та підстрелив охоронця закладу. Як передає РБК-Україна, про це повідомив начальник поліції Полтавської області Андрій Замахін.

Він зазначив, що затриманому наразі оголошено підозру в замаху на вбивство. У справі також вилучено речові докази.

"Оперативниками та слідчими, під процесуальним керівництвом прокуратури, проведено комплекс оперативно-розшукових слідчих дій, які дали позитивний результат. Наразі речові докази вилучені, триває слідство", - повідомив Замахін.

За даними місцевих ЗМІ, затриманим виявився 62-річний мешканець Полтави. Також правохоронці вилучили у нього зброю та набої.

Нагадаємо, у вівторок, 6 серпня, біля одного з кафе Шевченківського району Полтави відбулася стрілянина, в результаті якої постраждав охоронець закладу. Пораненого в несвідомому стані госпіталізовали в реанімаційне відділення обласної лікарні.

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