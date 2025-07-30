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Поліцейські збили російський дрон під час екстремальної евакуації з Покровська (відео)

Покровськ, Донецька область, Середа 30 липня 2025 20:21
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Поліцейські збили російський дрон під час екстремальної евакуації з Покровська (відео) Ілюстративне фото: поліцейські збили російський дрон під час екстремальної евакуації з Покровська (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Поліцейські "Білого янголу" під час екстремальної евакуації цивільних з Покровська збили російський дрон за допомогою спеціальної рушниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства внутрішніх справ України.

Як повідомили у МВС, попри смертельну небезпеку, поліція спільно з волонтерами здійснила кілька заїздів до Покровська.

Зазначається, що заявки на евакуацію надходять постійно. За один рейс вдається вивезти до восьми осіб. Люди поспіхом забирають лише найнеобхідніше та хатніх тварин і намагаються якнайшвидше покинути зону обстрілів.

"Під час евакуації ворожий дрон намагався атакувати екіпаж. Поліцейським вдалося вчасно збити його за допомогою спеціальної рушниці", - розповіли у МВС.

Ситуація у Покровську

Нагадаємо, Покровський напрямок на сході України залишається одним із найгарячіших на фронті. Генеральний штаб ЗСУ щодня повідомляє про інтенсивні бойові дії в цьому регіоні.

Як розповів начальник міської військової адміністрації Сергій Добряк, наразі у Покровську все ще залишаються 1413 цивільних жителів, а в у межах громади їх 2809.

За його словами, вже майже місяць російська армія інтенсивно атакує Покровську громаду за допомогою керованих авіабомб, артилерії та FPV-дронів. Він заважив, що наразі у місті немає жодного району, який не був би пошкоджений або зруйнований.

Він також додав, що евакуація з міста ще триває, але стає дедалі небезпечнішою з кожним днем. До більшості районів доїхати евакуаційним транспортом уже неможливо, тому люди виходять пішки.

Також через загострення безпекової ситуації завезти продукти до Покровська майже неможливо, тож магазини найближчими днями будуть зачинятися.

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