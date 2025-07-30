Полицейские сбили российский дрон во время экстремальной эвакуации из Покровска (видео)
Полицейские "Белого ангела" во время экстремальной эвакуации гражданских из Покровска сбили российский дрон с помощью специального ружья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства внутренних дел Украины.
Как сообщили в МВД, несмотря на смертельную опасность, полиция совместно с волонтерами осуществила несколько заездов в Покровск.
Отмечается, что заявки на эвакуацию поступают постоянно. За один рейс удается вывезти до восьми человек. Люди в спешке забирают только самое необходимое и домашних животных и пытаются как можно быстрее покинуть зону обстрелов.
"Во время эвакуации вражеский дрон пытался атаковать экипаж. Полицейским удалось вовремя сбить его с помощью специального ружья", - рассказали в МВД.
Ситуация в Покровске
Напомним, Покровское направление на востоке Украины остается одним из самых горячих на фронте. Генеральный штаб ВСУ ежедневно сообщает об интенсивных боевых действиях в этом регионе.
Как рассказал начальник городской военной администрации Сергей Добряк, сейчас в Покровске все еще остаются 1413 гражданских жителей, а в пределах громады их 2809.
По его словам, уже почти месяц российская армия интенсивно атакует Покровскую громаду с помощью управляемых авиабомб, артиллерии и FPV-дронов. Он отметил, что сейчас в городе нет ни одного района, который не был бы поврежден или разрушен.
Он также добавил, что эвакуация из города еще продолжается, но становится все опаснее с каждым днем. В большинство районов доехать эвакуационным транспортом уже невозможно, поэтому люди выходят пешком.
Также из-за обострения ситуации с безопасностью завезти продукты в Покровск почти невозможно, поэтому магазины в ближайшие дни будут закрываться.