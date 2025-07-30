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Полицейские сбили российский дрон во время экстремальной эвакуации из Покровска (видео)

Покровск, Донецкая область, Среда 30 июля 2025 20:21
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Полицейские сбили российский дрон во время экстремальной эвакуации из Покровска (видео) Иллюстративное фото: полицейские сбили российский дрон во время экстремальной эвакуации из Покровска (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Полицейские "Белого ангела" во время экстремальной эвакуации гражданских из Покровска сбили российский дрон с помощью специального ружья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства внутренних дел Украины.

Как сообщили в МВД, несмотря на смертельную опасность, полиция совместно с волонтерами осуществила несколько заездов в Покровск.

Отмечается, что заявки на эвакуацию поступают постоянно. За один рейс удается вывезти до восьми человек. Люди в спешке забирают только самое необходимое и домашних животных и пытаются как можно быстрее покинуть зону обстрелов.

"Во время эвакуации вражеский дрон пытался атаковать экипаж. Полицейским удалось вовремя сбить его с помощью специального ружья", - рассказали в МВД.

Ситуация в Покровске

Напомним, Покровское направление на востоке Украины остается одним из самых горячих на фронте. Генеральный штаб ВСУ ежедневно сообщает об интенсивных боевых действиях в этом регионе.

Как рассказал начальник городской военной администрации Сергей Добряк, сейчас в Покровске все еще остаются 1413 гражданских жителей, а в пределах громады их 2809.

По его словам, уже почти месяц российская армия интенсивно атакует Покровскую громаду с помощью управляемых авиабомб, артиллерии и FPV-дронов. Он отметил, что сейчас в городе нет ни одного района, который не был бы поврежден или разрушен.

Он также добавил, что эвакуация из города еще продолжается, но становится все опаснее с каждым днем. В большинство районов доехать эвакуационным транспортом уже невозможно, поэтому люди выходят пешком.

Также из-за обострения ситуации с безопасностью завезти продукты в Покровск почти невозможно, поэтому магазины в ближайшие дни будут закрываться.

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