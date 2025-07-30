Полицейские сбили российский дрон во время экстремальной эвакуации из Покровска (видео)

Иллюстративное фото: полицейские сбили российский дрон во время экстремальной эвакуации из Покровска (Getty Images)

Полицейские "Белого ангела" во время экстремальной эвакуации гражданских из Покровска сбили российский дрон с помощью специального ружья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства внутренних дел Украины.

Как сообщили в МВД, несмотря на смертельную опасность, полиция совместно с волонтерами осуществила несколько заездов в Покровск. Отмечается, что заявки на эвакуацию поступают постоянно. За один рейс удается вывезти до восьми человек. Люди в спешке забирают только самое необходимое и домашних животных и пытаются как можно быстрее покинуть зону обстрелов. "Во время эвакуации вражеский дрон пытался атаковать экипаж. Полицейским удалось вовремя сбить его с помощью специального ружья", - рассказали в МВД.