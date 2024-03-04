Поліцейські евакуювали трьох людей з крайніх вулиць Красногорівки (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства внутрішніх справ України.

"Щоб вибратися з пекла, жителям довелося кілометр йти пішки, адже навіть на броньованому авто доїхати до них поліцейські вже не мали змоги", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, "Білі Янголи" під’їхали максимально близько та рушили назустріч, щоб допомогти людям донести речі. Усіх трьох людей супроводили до машини та відвезли в безпечне місце.

Евакуація з Донецької області

Нагадаємо, 23 жовтня 2023 року на засіданні Координаційного штабу з питань обов'язкової евакуації було оголошено про евакуацію близько 250 дітей з Донецької області. Вона була введена у 8 населених пунктах Бахмутського та Покровського районів, де ситуація залишається критичною через постійні обстріли.

Крім того, в Донецькій ОВА повідомляли, що 388 дітей потребують примусової евакуації.

Також нещодавно повідомлялося, що на початку року примусову евакуацію дітей оголосили в окремих населених пунктах Мар’їнської та Очеретинської громад Донецької області. 26 лютого звідти вдалося вивезти всіх дітей.