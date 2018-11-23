Политолог прокомментировал шансы Зеленского победить любого оппонента на выборах

Фото: Владимир Зеленский (из открытых источников)

Фесенко подчеркнул, что у Зеленского нет высокого антирейтинга

Главным преимуществом Владимира Зеленского, которое дает ему шанс победить во втором туре выборов главы государства, является отсутствие высокого антирейтинга. Об этом заявил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, комментируя результаты последнего всеукраинского опроса, который провел Институт социальных технологий "Социополис".

Согласно им, Зеленский во втором туре выиграет у всех кандидатов, даже у Тимошенко, которой раньше уступал.

"Зеленский является конкурентоспособным. Я бы осторожно сказал, что он может победить и Тимошенко, и любого другого кандидата во втором туре потому, что у него меньше антирейтинг. Это главное преимущество Зеленского над уже привычными для нас политическими лидерами. И Юлии Владимировне, и остальным политикам следует всерьез воспринимать Владимира Зеленского – как одного из главных фаворитов", – сказал Фесенко.

Эксперт отметил, что потенциальный кандидат Зеленский станет неудобным конкурентом для большинства политиков на президентских выборах. В командах ведущих политических лидеров пока не знают, как соперничать с ним.

"Это головная боль и проблема, рецепта решения которой они не нашли для себя, хотя будут искать. Действительно, как бороться с Зеленским, который не является классическим политиком, против которого нельзя применить политический компромат или политические обвинения?", – подчеркнул Фесенко.