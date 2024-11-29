Політолог оцінив потенціал протестів у Грузії: чи буде результат

"Хрест я не ставлю поки що (на протестах - ред.), але виглядає слабенько. Чесно кажучи, такими нерішучими діями вони цього результату не досягнуть", - вважає Несвітайлов.

Також він різко розкритикував дії грузинської влади, коли її представники запевняють, що Грузія до 2028 року стане настільки сильною, що Євросоюз "потім сам до неї приповзе" та запропонує євроінтеграцію.

"Цілком російську риторику копіюють. Було б смішно, якби не було так трагічно. Але для грузинів це чи не останній шанс, тому що вони скотяться під вплив РФ просто колосально", - додав політолог.

Він також уточнив, що на Україну такі події особливо не впливають, оскільки це є "іншим геополітичним контекстом". Але, в той же час, між країнами був певний період співпраці, коли у 2008 році Україна виявилася "чи не єдиною", хто підтримав грузинів.

На думку Несвітайлова, грузинський сценарій показує, що могло б статися з Україною за кілька років повзучої окупації РФ.

"Вони просто так само нас поглинули б своїми законами про іноагентів. Думаю, не так довго мине часу, і мовна політика відкотиться у грузинів", - вважає він.