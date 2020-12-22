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Политолог объяснил возможные сценарии на выборах в Харькове после смерти Кернеса

Вторник 22 декабря 2020 09:01
Политолог объяснил возможные сценарии на выборах в Харькове после смерти Кернеса
Фото: Геннадий Кернес (РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Игорь Литвиненко

После смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса в областном центре в следующем году, скорее всего, будут назначены повторные выборы. При этом политолог Владимир Фесенко не исключает того, что город может оставаться без мэра несколько лет.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Без Кернеса. Кто может взять Харьков под контроль".

"Скорее всего, в Харькове будут повторные выборы мэра в следующем году. Хотя теоретически возможен и сценарий "зависания", как это было в Луцке, когда выборы не состоятся, и городом будет править секретарь и большинство горсовета", - рассказал Фесенко.

Отметим, в феврале 2017 года после смерти городского главы Луцка Николая Романюка Верховная рада так и не смогла назначить досрочные выборы. В итоге до этой осени городом управлял секретарь, которого назначает горсовет. Их в Луцке было двое за почти четыре года.

Напомним, 17 декабря в немецкой клинике умер Геннадий Кернес. Он проходил там лечение от коронавируса с сентября. Его состояние улучшалось, однако в декабре резко ухудшилось - отказали обе почки.

Осенью на местных выборах Кернес одержал победу в первом туре. 9 декабря Кернеса объявили мэром без принятия присяги.

Как писало РБК-Украина, после смерти Кернеса функции мэра будет исполнять секретарь Харькова Игорь Терехов.

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Новости Украины Политика ХарьковГеннадий КернесХарьковвыборы мэра

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