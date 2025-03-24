Політика Трампа може різко збільшити кількість ядерних держав, - FT
Політика президента США Дональда Трампа щодо відмови від надання гарантій безпеки може призвести до різкого зростання країн, які володіють ядерною зброєю. Ризик катастрофи зросте.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), кількість офіційних держав, що володіють ядерною зброєю, обмежена США, Росією, Китаєм, Францією і Великою Британією - п'ятьма постійними членами Ради Безпеки ООН.
Індія, Ізраїль і Пакистан, які ніколи не підписували пакт, також розробили ядерну зброю, як і Північна Корея - єдина країна, що покинула ДНЯЗ.
Аналітики побоюються, що якщо ДНЯЗ завалиться, почасти через відкликання гарантій США, світ може наблизитися до 15-25 ядерних держав, з великим ризиком катастрофічної атомної війни.
Поворот президента США Дональда в бік Москви і його різка зневага до НАТО спонукали старих союзників - від Берліна і Варшави до Сеула і Токіо - замислитися про те, що, здавалося б, немислимо: як підготуватися до можливої відмови ядерного щита США.
"Розхитування консенсусу великих держав щодо питання нерозповсюдження - реальність", - сказав Анкіт Панда з аналітичного центру Фонду Карнегі та автор книги "Новий ядерний вік". "Феномен Трампа став потужним каталізатором для голосів у державах-союзниках США, які тепер вважають, що ядерна зброя в їхніх власних руках - це фундаментальне вирішення проблеми, спричиненої ненадійністю Америки".
Нагадаємо, у листопаді 2024 року видання The Times повідомляло, що Україна може створити ядерну бомбу за кілька місяців, якщо США скоротять допомогу.
За даними опитування КМІС, українці загалом підтримують відновлення ядерної зброї, від якої Україна відмовилася 30 років тому за Будапештським меморандумом.