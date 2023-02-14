Politico розповіла, чому США не надають Україні ракети ATACMS

За словами джерел видання, під час останніх зустрічей у Пентагоні офіційні особи США повідомили представників Києва, що США не мають запасних армійських тактичних ракетних систем, а передача ATACMS знизить запаси і пошкодить готовність армії США до відображення своїх загроз.

Також США стурбовані тим, що Україна використовуватиме їхні далекобійні ракети для ударів углиб по російській території і що це справді може стати переходом за червону лінію. Проте від початку повномасштабної війни Росії проти України Пентагон не проводив переоцінку власних запасів.

"З будь-яким пакетом ми завжди враховуємо нашу готовність та свої запаси, забезпечуючи Україні те, що їй потрібно на полі бою. Існують інші шляхи надання Україні можливостей, необхідних для завдання ударів по цілях", - сказав чиновник з Пентагону.

За останні два десятиліття компанія Lockheed Martin випустила близько 4000 ATACMS у різних конфігураціях. Деякі з цих ракет продали країнам-союзникам, які купили ракети для власних систем залпового вогню. Близько 600 було випущено військами США під час війни у Перській затоці та війни в Іраку.

За інформацією іншого співрозмовника видання, Київ розглядає ідею отримання дозволу Вашингтона на купівлю ATACMS у країни-союзника, яка експлуатує цю зброю, коштом, наданим США в рамках допомоги. ATACMS, зокрема, перебуває на озброєнні Південної Кореї, Польщі, Румунії, Греції, Туреччини, Катару та Бахрейну.

Інша проблема з постачання ATACMS – це надто агресивний крок команди Байдену – залишається. Але українські чиновники вже чули такі аргументи щодо іншої зброї, проте адміністрація Байдена змінила курс і направила артилерію, систему протиракетної оборони та танки, пише видання.

Ще один співрозмовник Politico, близький до українського уряду, сказав, що у пакеті допомоги, який Остін оголосить цього тижня після завтрашньої зустрічі у форматі Рамштайн, не буде нових видів зброї – літаків F-16 та ракет ATACMS. Пакет допомоги буде зосереджений на боєприпасах, ракетах ППО та запасних частинах військової техніки.

Нагадаємо, колишній міністр оборони США Марк Еспер виступив із закликом терміново передати Україні винищувачі та ATACMS, щоб сприяти контрнаступу.

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