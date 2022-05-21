Нет политической воли. Германия отказывается поставлять Украине даже старые БМП, - Bild

По информации издания, Германия не планирует передавать Украине даже старые боевые машины пехоты, которые нуждаются в починке и не находятся в данный момент на вооружении немецкой армии. Сейчас у бундесвера есть 32 единицы таких машин.

Отмечается, что их ремонт продлился бы до 12 месяцев, и ВСУ уже вероятнее всего получили бы их до конца 2022 года, если бы ремонтный процесс начался 3 марта.

"Простые цифры показывают, что дело не в технике, а в политической воле. Поэтому мы не можем поставить наши "Marder" Украине", - заявил чиновник немецкого Минобороны в комментарии Bild.

Стоит заметить, что ранее в оборонном ведомстве Германии заявляли, что у них нет лишних БМП "Marder" для того, чтобы поставить их в Украину. Но позже выяснилось, что бундесвер обладает 62 БМП "Mader", которые больше не используются. 32 единицы соответствующих машин подлежат ремонту.