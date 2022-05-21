Нет политической воли. Германия отказывается поставлять Украине даже старые БМП, - Bild

Правительство Германии не намерено предоставлять Украине БМП "Marder" в рамках военной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
По информации издания, Германия не планирует передавать Украине даже старые боевые машины пехоты, которые нуждаются в починке и не находятся в данный момент на вооружении немецкой армии. Сейчас у бундесвера есть 32 единицы таких машин.
Отмечается, что их ремонт продлился бы до 12 месяцев, и ВСУ уже вероятнее всего получили бы их до конца 2022 года, если бы ремонтный процесс начался 3 марта.
"Простые цифры показывают, что дело не в технике, а в политической воле. Поэтому мы не можем поставить наши "Marder" Украине", - заявил чиновник немецкого Минобороны в комментарии Bild.
Стоит заметить, что ранее в оборонном ведомстве Германии заявляли, что у них нет лишних БМП "Marder" для того, чтобы поставить их в Украину. Но позже выяснилось, что бундесвер обладает 62 БМП "Mader", которые больше не используются. 32 единицы соответствующих машин подлежат ремонту.
Напомним, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявлял, что несмотря на решение правительства Германии поставлять тяжелое вооружение для Украины, складывается впечатление, что канцлер Олаф Шольц не хочет этого делать. Со стороны это выглядит, как затягивание времени.
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