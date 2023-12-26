"Політексперта" з Житомира відправили до в'язниці за інформаційні диверсії на користь РФ

В Україні винесли вирок "політексперту", який проводив інформаційні диверсії на замовлення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Про кого йдеться

За даними слідства, засудженим є 51-річний житель Житомира, який до початку повномасштабного вторгнення РФ "уклав контракт" із головним редактором "Політнавігатора".

Тоді він, ховаючись під псевдонімом Ігор Петров, підготував низку публікацій на підтримку терористичних організацій "Л/ДНР" і так званого "приєднання" тимчасово захопленої частини сходу України до Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ керівник "Політнавігатора" Степанов через месенджер вийшов на свого "власкора" в Житомирі та визначив йому завдання у війні проти нашої держави.

Чим займався агент РФ під час повномасштабної війни проти України

За вказівкою головного редактора російських фейкових ЗМІ Сергія Степанова цей "власкор" готував публікації, де виправдовував збройну агресію РФ і "відбілював" злочини окупантів.

Так, наприклад, під час боїв за Київ ворожий поплічник робив фейкові повідомлення про перебіг бойових дій на користь російських загарбників.

Фото: Агент Росії (facebook.com/pgo.gov.ua)

Також у замовних статтях він намагався штучно дискредитувати вище військово-політичне керівництво України та нав'язати кремлівську "риторику" про війну в Україні.

Його відправили до в'язниці

Влітку 2022 року співробітники СБУ встановили місцезнаходження зловмисника і затримали його у Вінниці. Під час обшуків у затриманого вилучено комп'ютер і мобільні телефони, які він використовував для комунікації зі своїм кримським керівником і підготовки фейкових публікацій.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

Державна зрада.

Йому призначено покарання - 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суди над зрадниками та окупантами

Нещодавно в Україні засудили до тюремного ув'язнення ще чотирьох окупантів, які в лавах армії Росії воювали на Донбасі.

Також в Україні суд виніс вирок блогеру Юрію Подоляці, який перебуває у РФ і виправдовує злочини окупантів. Йому призначили 12 років в'язниці.