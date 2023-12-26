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"Политэксперта" из Житомира отправили в тюрьму за информационные диверсии в пользу РФ

Украина, Вторник 26 декабря 2023 18:31
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"Политэксперта" из Житомира отправили в тюрьму за информационные диверсии в пользу РФ Архивное фото: "Политэксперта" из Житомира отправили в тюрьму (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине вынесли приговор "политэксперту", который проводил информационные диверсии по заказу России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

О ком идет речь

По данным следствия, осужденным является 51-летний житель Житомира, который до начала полномасштабного вторжения РФ "заключил контракт" с главным редактором "Политнавигатора".

Тогда он, скрываясь под псевдонимом Игорь Петров, подготовил ряд публикаций в поддержку террористических организаций "Л/ДНР" и так называемого "присоединения" временно захваченной части востока Украины к России.

После начала полномасштабного вторжения РФ руководитель "Политнавигатора" Степанов через мессенджер вышел на своего "собкора" в Житомире и определил ему задачи в войне против нашего государства.

Чем занимался агент РФ во время полномасштабной войны против Украины

По указанию главного редактора российских фейковых СМИ Сергея Степанова этот "собкор" готовил публикации, где оправдывал вооруженную агрессию РФ и "отбеливал" преступления оккупантов.

Так, например, во время боев за Киев вражеский приспешник делал фейковые сообщения о ходе боевых действий в пользу российских захватчиков.

Фото: Агент России (facebook.com/pgo.gov.ua)

Также в заказных статьях он пытался искусственно дискредитировать высшее военно-политическое руководство Украины и навязать кремлевскую "риторику" о войне в Украине.

Его отправили в тюрьму

Летом 2022 года сотрудники СБУ установили местонахождение злоумышленника и задержали его в Виннице. Во время обысков у задержанного изъяты компьютер и мобильные телефоны, которые он использовал для коммуникации со своим крымским руководителем и подготовки фейковых публикаций.

На основании собранных доказательств суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • Государственная измена.

Ему назначено наказание - 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суды над предателями и оккупантами

Недавно в Украине приговорили к тюремному заключению еще четырех оккупантов, которые в рядах армии России воевали на Донбассе.

Также в Украине суд вынес приговор блогеру Юрию Подоляке, находящемуся в РФ и оправдывающему преступления оккупантов. Ему назначили 12 лет тюрьмы.

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