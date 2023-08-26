"Полісся" розгромило "Олександрію" у Прем'єр-лізі

У п'ятому турі чемпіонату України "Олександрія" вдома зазнала розгромної поразки від житомирського "Полісся".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Україна, Прем'єр-ліга, 5-й тур
"Олександрія" – "Полісся" – 0:3
Голи: Назаренко, 77, Макуана, 80, Будківський, 88
У першій половині цікавіше виглядали гості. Хоча насправді підопічні Юрія Калітвінцева мали один справді гольовий момент. На 7-й хвилині кіпер невдало зіграв під час подачі, але Будківський на дальній стійці не переправив м'яч у порожні ворота.
Ще один провал Шевченка сам воротар "Олександрії" виправив незадовго до перерви. Він проґавив момент, коли суперник пішов в активний пресинг, запанікував і ледь не пропустив курйозний гол, але впіймав м'яч на лінії воріт.
Другий тайм команди розпочали в спокійному темпі. Уже в середині 45-хвилинки олександрійці та житомиряни обмінялися змарнованими нагодами. Спершу Аріельсон пробив поруч зі стійкою воріт із лінії штрафного, а згодом Скорко пробив повз ворота "Полісся".
Шокували команду Руслана Ротаня житомиряни під завісу зустрічі, забивши двічі впродовж трьох хвилин. Для початку справжній шедевр оформив Назаренко. Він змістився з правого флангу та розкішним ударом під дальню стійку з дистанції відкрив рахунок.
Заспів українця підтримав Макуана. Легіонер розвернувся ліворуч у карній зоні та застав кіпера зненацька ударом у дальній кут. Добив "Олександрію" Будківський. На 88-й хвилині Назаренко подав штрафний, а нападник головою відправив м'яч під поперечину – 0:3 у підсумку.
До слова, Україна втратила позиції в оновленій таблиці коефіцієнтів УЄФА.
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