"Полісся" продовжило "дерибан" іншого учасника єврокубків

25-річний центрбек поповнив лави "поліських вовків". Він увімкнувся в тренувальний процес під керівництвом нового керманича житомирян Імада Ашура.

Сарапій підписав із "Поліссям" контракт на 3 роки. "Дніпро-1" отримав за трансфер орієнтовно 800 тисяч євро. У новій команді оборонець виступатиме під 5-м номером.

Вихованець запорізького "Металурга" Сарапій провів у складі "спортклубівців" два сезони. У кампанії 2023/24 він зіграв 33 матчі в усіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі.

Важке літо "Дніпра-1"

Четверта команда Прем'єр-ліги в міжсезоння почала продавати лідерів через фінансові проблеми. Зокрема, Дніпро покинули хавбеки Піхальонок і Рубчинський (обидва – "Динамо").

"Дніпро-1" на цей час продав футболістів орієнтовно на 6,9 млн євро. Найбільше "спортклубівці" заробили на переїзді згаданого Піхальонка в Київ (2,5 млн). Утім, труднощі клубу досі не усунули. Найімовірніше, незабаром розформують жіночу та юнацьку команди.

"Дніпро-1" досі не розпочав підготовку до нового сезону. 25 липня "спортклубівці" повинні стартувати в кваліфікації Ліги конференцій проти угороської "Академії Пушкаша".