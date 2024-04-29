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"Полісся" перемогою над "Ворсклою" закрило тур УПЛ

Житомир, Понеділок 29 квітня 2024 19:56
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"Полісся" перемогою над "Ворсклою" закрило тур УПЛ Фото: "Поліські вовки" зуміли дотиснути суперника (facebook.com/fcpolissya)
Автор: Антон Федорців

Житомирське "Полісся" мінімально переграло "Ворсклу" з Полтави в 26-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 26-й тур

"Полісся" – "Ворскла" – 1:0

Гол: Назаренко, 80

У дебюті зустрічі команди обмінялися змарнованими нагодами забити. Спершу полтавець Кане пробив головою з центру штрафного майданчика після навісу Пердути – Кудрик зреагував. А потім житомирянин Таллес із відскоку пробив у руки Ісенку.

Під завісу першої половини "Полісся" створило ще один гольовий момент. Це Фортюне в падінні в межах карної зони пробив із-під Павлюка. М'яч, однак, зачепив оборонця і оминув дальній кут воріт.

Після перерви спершу цікавіше виглядала "Ворскла". Ось Нестеренко в дотик пробив над воротами після передачі партнера. Згодом Кане отримав пас від Сіссоко та завдав удару з кількох метрів, але голкіпер встиг зреагувати. У відповідь "поліські вовки" не реалізували свої два моменти – Назаренко головою не зміг поцілити під стійку, а Мустафаєв зі штрафного трохи не докрутив у рамку воріт.

Проте, саме цей дует організував переможний гол "Полісся". На 80-й хвилині Мустафаєв відібрав м'яч у Нестеренка та віддав у центр штрафного майданчика, звідки Назаренко пробив уже в незахищені ворота полтавців – 1:0 у підсумку.

Завдяки перемозі команда Сергія Шищенка закріпилася на 6-й сходинці турнірної таблиці УПЛ. Житомиряни набрали 42 очки та на десяток пунктів випереджають черкаський ЛНЗ, який іде сьомим. Тим часом "Ворскла" залишилася на 8-й позиції (30 очок).

До слова, раніше "Шахтар" розгромив ЛНЗ на виїзді.

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