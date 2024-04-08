"Полісся" нелегкою перемогою над "Минаєм" перервало серію невдач в УПЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 23-й тур

"Минай" – "Полісся" – 2:3

Голи: Устименко, 65, 87 – Луїфер, 9, 23, Мустафаєв, 59

Довго команди не запрягали. Уже в дебюті закарпатець Устименко не зміг скористатися помилкою Кудрика, а житомирянин Назаренко пробив повз дальню стійку з меж штрафного. А на 9-й хвилині "Полісся" вийшло вперед – Луїфер головою замкнув навіс Крушинського з флангу.

"Минай" швидко прийшов до тями. На 17-й хвилині господарі навіть заробили одинадцятиметровий. Утім, після перегляду відеоповтору арбітр пенальті скасував. А на екваторі тайму матч на годину перервала масштабна повітряна тривога.

Вимушена пауза пішла на користь "поліським вовкам". Венесуелець Луїфер повністю освоївся в чемпіонаті України та цю подію освятив дублем, завершивши точним ударом розіграш стандарту Козаком і Крушинським – 0:2.

До та відразу після перерви "Полісся" намагалося зробити рахунок розгромним. Із пострілом Крушинського після відскоку впорався Кемкін. Мустафаєв відправив м'яч повз ворота. А бомбардир Луїфер не зміг акцентовано пробити після закидання з глибини. Натомість Козак завдав удару повз стійку з дистанції.

Зрештою, тиск житомирян дав плоди на 59-й хвилині. Це Мустафаєв отримав передачу Таллеса праворуч у штрафному майданчику та класним пострілом зняв павутину з ближньої дев'ятки. Кемкін був безсилим у цьому епізоді.

Лише після третього пропущеного м'яча "Минай" створив справжній гольовий момент. Кораблін із центрального кола проштовхнув м'яч уперед на Устименка. Той втік до штрафного гостей та холоднокровно пробив повз голкіпера.

У фінальні 20+ хвилин закарпатці перехопили ініціативу. Посприяла цьому й травма нападника "Полісся" Будківського, який залишив команду в меншості через відсутність замін. Були й моменти в "Миная". Кудрик ефектно з-під поперечини витягнув постріл Вакули, а Семотюк у падінні через себе пробив повз стійку. Та на 87-й хвилині вже ніхто не завадив Устименку головою замкнути навіс зі штрафного.

Утім, вирвати нічию закарпатці вже не зуміли. Отже, "Полісся" перервало 8-матчеву серію без перемог, що тривала з листопада. Тепер житомиряни мають в активі 36 очок і закріпилися на 6-й позиції. Натомість "Минай" – останній у турнірній таблиці УПЛ (14 пунктів).