Полис за 120 гривен. В Украине запускают медстрахование: как работает и что покроет

"Пилотный проект по фармакологическому страхованию - это возможность уменьшить финансовую нагрузку на семейный бюджет за счет добровольного медицинского страхования", - отметил Ляшко.

По оценкам Минздрава, ежегодно украинцы оставляют в аптеках около 60 млрд гривен. А более 50% из них тратят на лекарства без доказанной эффективности и по необоснованным назначениям.

Проект запускают в Ровно, Сумах, Запорожье, Одессе, Харькове и Киеве.

Как это будет работать

В рамках страхования можно будет получить компенсацию на лекарства, которые назначаются во время амбулаторного лечения. Это будет касаться препаратов, которые не входят в программу "Доступные лекарства", и стоимость которых не возмещается государством.

Как принять участие в проекте

Чтобы принять участие в проекте, пациент должен приобрести страховой полис и сообщить об этом своему врачу. Пациент будет платить 120 гривен в месяц и получит возможность использовать страховую сумму в размере 20 тысяч гривен в случае назначения лекарств, не входящих в программу "Доступные лекарства".

Как получить лекарство

Чтобы получить лекарство по страховому полису в случае болезни, пациент должен прийти к врачу, обследоваться, а потом он получит рецепт на лекарство.

Препараты, входящие в программу фармакологического страхования, автоматически бронируются в аптеке. Пациент получает сообщение с информацией об аптеке, где можно забрать лекарство. Оплата лекарства страховой компанией производится автоматически, без привлечения пациента или врача.