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Полипропилен и фитинги: как они сочетаются

Новости » Пресс-релизы    11.09.2019 - 15:42
Полипропилен и фитинги: как они сочетаются

Полезной деталью любой коммуникационной системы выступает фитинг для труб. Еще несколько лет назад о них можно было только мечтать. На данный момент полипропиленовые фитинги стали неотъемлемыми компонентами не только домашнего, но и промышленного трубопровода. Это стало возможным за счет особенностей материала, которые мы попробуем изучить в нашей статье.Полипропилен и фитинги: как они сочетаются

Что такое полипропилен

Материал представляет собой бесцветный термопластичный неполярный синтетический полимер, который включено в группу полиолефинов.

В промышленной сфере его получают методом полимеризации при низком и среднем давлении в массе или растворе.

Отделение материала проходит на центрифуге, после чего его омывают спиртом от остатков катализатора. Затем его:
· высушивают;
· смешивают с красителем;
· гранулируют.

Выпускают полипропилен в виде гранул, диаметр которых 2-5 мм.Полипропилен и фитинги: как они сочетаются

Свойства материала

Трубы и фитинги к ним производятся из статического сополимера полипропилена. Материал обеспечивает конструкциям отличные свойства, что позволяет использовать их в самых агрессивных сферах.

Свойства полипропилена:
· устойчивость к высоким температурам, обусловленным климатическими условиями;
· проявление высокого уровня стойкости к соединениям органического и неорганического типа;
· длительное хранение первоначальной формы, гибкости и химических качеств;
· отсутствие потребности изолирования от высокой температуры;
· небольшая масса;
· легкая транспортировка;
· устойчивость к коррозии, ржавлению, гниению;
· незначительная величина трения.

Благодаря вышеперечисленным качествам, полипропиленовые фитинги, представленные на сайте https://sisoshop.com.ua/polipropilenovye-fitingi/, очень прочные, выдерживают высокое давление и большие температурные колебания. Материал позволил использовать конструкции на протяжении полувека при выполнении условий эксплуатации.

Кратко об эксплуатации

Полипропиленовые фитинги могут быть установлены на трубопроводах, отвечающих за подачу холодной и горячей воды. При условии грамотного подхода к монтажу, эксплуатации, такие изделия могут прослужить больше 50 лет. Если они установлены на системе горячего водоснабжения, срок сокращается в два раза — 25 лет.

При подвергании их кратковременному воздействию температуры, равно 100ͦС, свойства материала будут такими же, как раньше. При постоянном воздействии срок службы установки снизиться в несколько раз.

Рекомендовано избегать прямого контакта полипропилена с изделиями, которые имеют в составе медь. Это негативно отразится на качествах материала на участке контакта.

Обратившись в интернет-магазин отопительного оборудования SisoShoр, специалисты расскажут обо всех моментах грамотного использования фитингов, предложат деталь за невероятно низкой ценой. Выбирайте правильно.

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