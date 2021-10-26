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Полиомиелит в Украине. Под угрозой - все невакцинированные дети до 5 лет

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Украина, Вторник 26 октября 2021 16:05
Полиомиелит в Украине. Под угрозой - все невакцинированные дети до 5 лет Фото: МОЗ назвало группу детей, которая под угрозой заражения полиомиелитом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве здравоохранения призвали украинцев вакцинировать своих детей от полиомиелита. Особенно, это касается детей до 5 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

По информации ведомства, за подтвержденный случай риск заболеть полиомиелитом появился во всех областях Украины, особенно для непривитых детей младше 5 лет.

"Сейчас крайне важно говорить о полиомиелите, ведь он впервые за много лет вернулся в Украину. И пока продолжается эпидемиологическое расследование этого случая, под угрозой - все вакцинированные дети до 5 лет", - говорится в сообщении.

В Минздраве обращают внимание на группы риска и призывают их вакцинироваться.

"В первую очередь, нужно пересмотреть свой взгляд относительно вакцинации от полиомиелита родителям, чьи дети не получили прививки вовремя. Ведь именно их дети могут заболеть этим недугом и распространить его", - добавляют в сообщении.

Что такое полиомиелит

Это опасное вирусное заболевание, которое может вызвать неизлечимый паралич и даже смерть. Часто носители вируса не имеют никаких симптомов болезни или путают их с симптомами ОРВИ или расстройства желудка, однако продолжают инфицировать других, если те не имеют достаточного количества прививок.

Когда надо вакцинировать детей

Согласно Национальному календарю профилактических прививок, детей вакцинируют от полиомиелита в 2 месяца, 4 месяца, 6 месяцев, 18 месяцев, 6 лет и 14 лет. Прививки проводятся бесплатно в государственных поликлиниках.

Напомним, в Украине подтвердили случай полиомиелита у ребенка, родители которого сознательно отказывались от вакцинации.

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