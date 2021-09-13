На полигоне "Днепропетровскгаза" завершился второй этап огневых испытаний с водородом

"Газораспределительную систему заполнили газововодородной смесью с 20% концентрацией водорода. Этот эксперимент также был направлен на исследование герметичности газового оборудования, поскольку плотность и химические свойства водорода отличаются от природного газа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что газораспределительную систему области необходимо привести к европейским стандартам. Сейчас мощность сетей в 3-4 раза больше требуемой. Перед тем, как начать масштабный редизайн сетей, важно как можно быстрее понять, что будет с газораспределительными сетями, когда в них начнет попадать водород. Именно для этого компания запустила масштабный проект, в который входят более 150 различных экспериментов с водородом.

"АО "Днепропетровскгаз" уже более года проводит исследования в области распределения метанводородной смеси по газораспределительным сетями области. Компания участвует в водородных исследованиях в рамках европейской инициативы Green Deal - проекта, цель которого к 2035 году минимизировать выбросы парниковых газов в атмосферу", - говорит главный инженер АО " Днепропетровскгаз" Александр Макаренко.

По словам пресс-службы, проект исследования работы газовых систем с водородом состоит из трех этапов. Первые два - это полевые испытания со статическими и динамическими экспериментами на полигонах. Во время первого этапа испытаний специалисты АТ "Днепропетровскгаз" использовали 99% водород и наблюдали за его влиянием на газораспределительную систему.

Аналогичные испытания на полигонах уже проведено в Житомирской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, на очереди - Волынская область.