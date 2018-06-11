Для запуска антикоррупционного суда достаточно полгода, - Сытник

По мнению Сытника, это два независимых этапа: этап принятия и этап создания этого суда

Артем Сытник заявил, что полгода достаточно, чтобы запустить антикоррупционный суд после принятия закона. Об этом на пресс-брифинге сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник, передает корреспондент РБК-Украина.



"Чтобы передать дела, суд надо создать, и актуальным вопросом является день запуска работы этого суда. Три дня в СМИ это подается как победа, но мое мнение, что это два независимых этапа: этап принятия и этап создания этого суда. Полгода достаточно, чтобы запустить эту институцию после принятия закона", - сообщил он, отвечая на вопрос о том, когда будут переданы первые дела в антикоррупционный суд.

Напомним, закон был инициирован главой государства и поддержан 315 депутатами Верховной рады 7 июня.

9 июня председатель Верховной рады Андрей Парубий во время выступления на межпарламентской конференции "Грузия-Молдова-Украина" подписал закон о Высшем антикоррупционном суде.