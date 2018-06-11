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Для запуска антикоррупционного суда достаточно полгода, - Сытник

НовостиПолитика    11.06.2018 - 14:51
Фото: Артем Сытник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Фото: Артем Сытник (Виталий Носач, РБК-Украина)

По мнению Сытника, это два независимых этапа: этап принятия и этап создания этого суда

Артем Сытник заявил, что полгода достаточно, чтобы запустить антикоррупционный суд после принятия закона. Об этом на пресс-брифинге сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник, передает корреспондент РБК-Украина.

"Чтобы передать дела, суд надо создать, и актуальным вопросом является день запуска работы этого суда. Три дня в СМИ это подается как победа, но мое мнение, что это два независимых этапа: этап принятия и этап создания этого суда. Полгода достаточно, чтобы запустить эту институцию после принятия закона", - сообщил он, отвечая на вопрос о том, когда будут переданы первые дела в антикоррупционный суд.

Напомним, закон был инициирован главой государства и поддержан 315 депутатами Верховной рады 7 июня.

9 июня председатель Верховной рады Андрей Парубий во время выступления на межпарламентской конференции "Грузия-Молдова-Украина" подписал закон о Высшем антикоррупционном суде.

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Теги публикации: НАБУ, Артем Сытник, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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