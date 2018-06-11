Для запуску антикорупційного суду досить півроку, - Ситник

На думку Ситника, це два незалежні етапи: етап прийняття і етап створення цього суду

Артем Ситник заявив, що півроку достатньо, щоб запустити антикорупційний суд після прийняття закону. Про це на прес-брифінгу повідомив директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник, передає кореспондент РБК-Україна.



"Щоб передати справи, суд треба створити, і актуальним питанням є день запуску роботи цього суду. Три дні у ЗМІ це подається як перемога, але моя думка, що це два незалежні етапи: етап прийняття і етап створення цього суду. Півроку достатньо, щоб запустити цю інституцію після прийняття закону", - повідомив він, відповідаючи на питання про те, коли будуть передані перші справи в антикорупційний суд.

Нагадаємо, закон був ініційований главою держави та підтриманий 315 депутатами Верховної ради 7 червня.

9 червня голова Верховної ради Андрій Парубій під час виступу на міжпарламентській конференції "Грузія-Молдова-Україна" підписав закон про Вищий антикорупційний суд.