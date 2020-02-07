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Полезная книга для фотографа - "Успех в Диалоге" English for Photographers

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Владимир Иваш - международный свадебный фотограф, достигший значительных успехов, победитель различных международных конкурсов и получивший признание своих коллег не только в Украине, но и за рубежом. По рейтингу mywed.com он входит в 10тку лучших свадебных фотографов мира, а также на протяжении последних 5-ти лет занимает первую позицию в Украине. Свою первую авторскую книгу “Успех в Диалоге” Владимир выпустил на двух языках - украинском и русском.

В этой книге собрано около 500 самых распространенных слов и фраз, которые используются в общении с клиентами, – от процесса продажи своих услуг до момента завершения съемки.

Слова и фразы, а главное – их перевод с русского на английский, поможет вам выучить тот деловой английский, который так необходим фотографам, желающим работать на заграничных свадьбах.

Помимо фраз и слов на английском, автор делится своим опытом: как грамотно наладить беседу с клиентом; как понять его потребности и сделать так, чтобы он хотел заказать ваши услуги.

Также здесь вы найдете рекомендации по позированию и работе с парой. Получите чек-листы, как сделать вашу свадебную съемку наполненной и интересной.

Звезды мировой величины и известные лица доверяют ему съемку главного события своей жизни.

Также, если вам интересно, автор ведет свой обучающий канал из реальных свадеб на YouTube, который называется IVASH Photography.

Приобрести книгу можно на сайте ivashinfo.com

С помощью книги вы:

- поймете, как я вышел на ЗАГРАНИЧНЫЙ РЫНОК, и увидите перспективы данного направления;

- узнаете, как сделать так, чтобы быть максимально подготовленным к свадьбе и выглядеть профессионалом в глазах клиента;

- получите наиважнейшие шаблоны и ЧЕК-ЛИСТЫ обязательных кадров на свадьбе, для каждого этапа свадебного дня;

- сможете грамотно ответить заказчику на первый его вопрос;

- НАУЧИТЕСЬ правильно вести переговоры с клиентом (от психологических аспектов до стандартных фраз на английском);

- преодолеете страх и НЕУВЕРЕННОСТЬ;

- подтянете ваш ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ на лучший уровень;

- получите дозу мотивации и желание двигаться вперед.

Об авторе

Владимир Иваш - международный свадебный фотограф, достигший значительных успехов и получивший признание своих коллег не только в Украине, но и за рубежом. В течение десятилетней карьеры посетил более 30 стран, снял более 600 свадеб разных национальностей и культур. Звезды мировой величины и известные лица доверяют ему съемку главного события своей жизни.

Победитель многих конкурсов, спикер на конференциях и основатель высшей школы свадебной фотографии в Киеве. Ведет свой учебный канал из реальных свадеб на YouTube.

В этой книге Владимир делится собственным опытом и знаниями о том, как повысить профессионализм свадебного фотографа, как выйти фотографу на зарубежный рынок, а также другими тонкостями свадебной фотографии.

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