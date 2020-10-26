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Полеты американских бомбардировщиков над Украиной будут продолжаться

Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

В Командовании Воздушных силах Украины сообщили, что сотрудничество с американскими партнерами стало нормой для страны. Сотрудничество будет продолжатся и в дальнейшем.

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Об этом командующий Воздушных сил ВСУ, генерал-полковник Сергей Дроздов заявил в интервью РБК-Украина.

В сотрудничество в сфере безопасности вовлечены не только США, но и европейские страны и другие члены НАТО, говорит он.

"Мы не то что планируем, сотрудничество с американскими партнерами стало нормой для нас. Например, американские самолеты-разведчики регулярно в украинском небе, патрулируют побережье Черного моря и линию разграничения на Донбассе", - сказал он.

Напомним, в сентябре бомбардировщики США в очередной раз зашли в воздушное пространство Украины. Пару американских В-52H сопровождали истребители Су-27 и МиГ-29 Воздушных сил ВСУ.

Ранее украинские истребители Су-27 и МиГ-29 уже взаимодействовали с американскими бомбардировщиками. Тогда Россия расценила это как отработку ракетных ударов по своим объектам.

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