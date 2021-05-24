В Полтавской области строят тоннель на новой дороге в рамках "Большой стройки”

В населенном пункте Шевченково Полтавской области на автодороге Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка проходят работы по строительству путепровода тоннельного типа в рамках программы президента "Большая стройка".

Об этом сообщили в Полтавской ОГА .

Отмечается, что тоннель предназначен для обеспечения пересечения сельскохозяйственной техникой и транспорта местных жителей.

Он будет полностью построен из монолитного железобетона. Проектом предусмотрено устройство гидроизоляции и антикоррозионной защиты с использованием современных материалов, обеспечивающих долговечность сооружения.

Строительство автодороги Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка в настоящее время является одним из главных инфраструктурных проектов в Украине, который строится с "нуля".

Проект предусматривает сооружение в рамках программы "Большая стройка" новой четырехполосной дороги. Трасса проходит в обход населенных пунктов по примеру европейских автобанов.

Благодаря новой дороге время поездки из Днепра в Киев сократится на несколько часов.