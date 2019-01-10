У замаху на депутата у Кривому Розі підозрюють трьох осіб

Фото: можливі підозрювані (facebook.com/UA.National.Police)

Наразі поліція встановлює та розшукує причетних до нападу осіб

У замаху на депутата Вадима Мірзояна у Кривому Розі (Дніпропетровська область) підозрюють трьох чоловіків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Національної поліції України у Facebook.

Як зазначається, під час досудового розслідування правоохоронці відпрацювали відео з камер відеоспостереження, завдяки чому було встановлено, що до нападу на депутата можуть бути причетні троє чоловіків, наразі поліція встановлює та розшукує цих осіб.

Співробітники поліції проводять подворовий обхід, а також опитують близьких та знайомих потерпілого. Крім того, призначена низка судових експертиз, відпрацьовуються всі версії нападу.

Наразі поліція розшукує свідків нападу на депутата Вадима Мірзояна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кривому Розі невідомі побили місцевого депутата Вадима Мірзояна. За вказаним фактом поліція відкрила справу за статтею "замах на вбивство".

Як повідомлялося, у Херсоні невідомі побили битами активіста, який допомагав слідчій комісії Верховної ради розслідувати вбивство Катерини Гандзюк.