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Покушение на Окуеву и Осмаева: суд продолжится 6 июля

НовостиПроисшествия    19.06.2018 - 18:15
Фото: Амина Окуева (РБК-Украина)
Фото: Амина Окуева (РБК-Украина)

Рассмотрение дела назначено на 6 июля на 15:30

Подольский районный суд Киева отложил рассмотрение дела в отношении подозреваемого в покушении на убийство Адама Осмаева и его жены Амины Окуевой на 6 июля 2018 года. Об этом в зале суда объявил судья Бородий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Суд откладывает рассмотрение дела на 6 июля на 15.30", - заявил судья.

Напомним, 1 июня 2017 года в Киеве произошла стрельба, жертвой которой стал россиянин Адам Осмаев, которого в России обвиняют в покушении на президента Владимира Путина.

31 мая 2018 года состоялось подготовительное судебное заседание, в ходе которого было принято решение о рассмотрении дела по существу судом присяжных.

Так, гражданину Российской Федерации инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство).

Покушение на Окуеву и Осмаева: суд продолжится 19 июня Покушение на Окуеву и Осмаева: сегодня суд начнет рассмотрение по существу
Теги публикации: покушение, Амина Окуева  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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