Замах на Окуєву і Осмаєва: суд продовжиться 6 липня

Розгляд справи призначено на 6 липня на 15:30

Подільський районний суд Києва відклав розгляд справи щодо підозрюваного в замаху на вбивство Адама Осмаєва і його дружини Аміни Окуєвої на 6 липня 2018 року. Про це в залі суду оголосив суддя Бородій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Суд відкладає розгляд справи на 6 липня на 15.30" - заявив суддя.

Нагадаємо, 1 червня 2017 року у Києві сталася стрілянина, жертвою якої став росіянин Адам Осмаєв, якого в Росії звинувачують у замаху на президента Володимира Путіна.

31 травня 2018 року відбулося підготовче судове засідання, в ході якого було прийнято рішення про розгляд справи по суті судом присяжних.

Так, громадянину Російської Федерації інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на вбивство).