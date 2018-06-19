Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.56
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.56
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Замах на Окуєву і Осмаєва: суд продовжиться 6 липня

НовиниНадзвичайні події    19.06.2018 - 18:15
Фото: Аміна Окуєва (РБК-Україна)
Фото: Аміна Окуєва (РБК-Україна)

Розгляд справи призначено на 6 липня на 15:30

Подільський районний суд Києва відклав розгляд справи щодо підозрюваного в замаху на вбивство Адама Осмаєва і його дружини Аміни Окуєвої на 6 липня 2018 року. Про це в залі суду оголосив суддя Бородій, передає кореспондент РБК-Україна

"Суд відкладає розгляд справи на 6 липня на 15.30" - заявив суддя.

Нагадаємо, 1 червня 2017 року у Києві сталася стрілянина, жертвою якої став росіянин Адам Осмаєв, якого в Росії звинувачують у замаху на президента Володимира Путіна.

31 травня 2018 року відбулося підготовче судове засідання, в ході якого було прийнято рішення про розгляд справи по суті судом присяжних.

Так, громадянину Російської Федерації інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на вбивство).

Замах на Окуеву і Осмаєва: суд продовжиться 19 червня Замах на Окуєву і Осмаєва: сьогодні суд почне розгляд по суті
Теги публікації: покушение, Аміна Окуєва  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Побиття військового в Маріуполі: з'явилася інша версія події
Нардеп Барна хоче карати українців за публічний прояв гендерної орієнтації
Український школяр став призером "Олімпіади геніїв" у США
У Києві замість школи побудували житловий квартал: опубліковано рішення суду
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся